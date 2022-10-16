En güzel nar kasası 3 bin liraya satıldı

Bilecık'in İnhisar Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen 3. Geleneksel Nar Şenliği'nde 7'den 70'e herkes eğlenceli vakitler geçirdi. Nar dizme, nar sıkma ve nar yeme yarışmalarıyla rekabetin de bir arada yaşandığı şenlikte, hazırlanan nar kasalarından en güzeli seçilerek açık arttırma ile seçildi. En güzel olarak seçilen nar kasası bir tüccar tarafından 3 bin liraya satın alınırken, ilk 3'e giren narların üreticilerine ödül verildi. Kadın kooperatifinin satış ofisinin açılışının yapıldığı şenlikte, yemek dağıtıldı. İHA