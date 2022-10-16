Karakol kafe

İstanbul Kağıthane'de bir tarihi eser daha restore edilerek geleceğe kazandırılıyor. Sultan 2'nci Abdulhamid döneminde Kağıthane bölgesinin güvenliğinden sorumlu 66. Yeniçeri Ortası'nın karakol ve hara olarak kullandığı tarihi Kağıthane Köyü karakolu restore ediliyor. Yapı, İstanbul'un İngilizler tarafından işgali sonrası Cumhuriyet Döneminden itibaren jandarma karakolu, 1970'ten sonra da polis karakolu olarak hizmet verdi. Polis karakolunun geçen yıl başka bir yere taşınmasının ardından yapıda restorasyon çalışmaları başladı. Kağıthane Belediyesi'nin üstlendiği restorasyon çalışmaları sonucunda tarihi karakol, Kitap Kafe ve Turizm Ofisi olarak hizmet verecek. Aslına uygun şekilde korunacak yapının restorasyonun ise tamamen el işçiliği ile yapıldığı belirtildi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada projenin yakında tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. Tarihi yapının 200 metrekare alan üzerinde müstakil dikdörtgen şeklinde yığma almaşık taş duvar sistemiyle inşa edildi. Pencere sövesi, çatı silmesi ve bina köşelerinde akslar biçiminde tuğla kullanıldı. Üç sıra tuğlalı kirpi saçak tekniğiyle saçak bandının üstünde yine almaşık duvar sistemli parapet bulunuyor.