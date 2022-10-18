Bir Adam-İki Kadın-Bir Yılan 1.9 milyon lira

ARTAM Antik AŞ'nin 378'inci Çağdaş ve Modern Tablolar başlıklı müzayedesi önceki gün online olarak düzenlendi. 300'den fazla eserin satışa çıktığı müzayedede Ömer Uluç'un 3 eseri büyük ilgi gördü. Uluç'un 900 bin liradan satışa çıkan 1989 tarihli 'Bir Adam-İki Kadın-Bir Yılan' adlı eseri 1.9 milyon liraya alıcı bulurken, müzayedenin de en pahalı satış rakamına ulaşan eseri oldu. Uluç'un "Kadın Totem ve İki Köpek" adlı eseri 1.8 milyon liraya, isimsiz bir diğer eseri de 1.3 milyon liraya satıldı. Müzayedenin en pahalı tablosu olan ve Erol Akyavaş'ın 6 milyon liraya satışa çıkan Cehennet adlı eseri ise alıcı bulamadı.