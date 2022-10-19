Akademisyen Dr. Önder’in ’Yüzleşme’ sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Akademisyen Dr. Begüm Aylin Önder'in 14'ü dijital ikisi enstalasyon eserden oluşan sergisi İstanbul'da BAKSM'de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. "Özgürlüğe, acıya, umuda yönelik izleyicinin düş dünyasını harekete geçirmeyi" planlayan sergi, farklı dünyaları aynı mekanda bir araya getiriyor.

Serginin açılışında konuşan Akademisyen Dr.Begüm Aylin Önder, "Uzun süredir çalışmalarımda yer verdiğim eşitlik, adalet, özgürlük gibi söylemler benim en çok hassasiyet beslediğim konular. Çalışmalarımda gündelik yaşantımda gözlemlediğim ya da bizzat yaşadığım bu konuları işlemeyi derdime ortak bulmayı seven birisiyim. Bu dertler aslında cinsiyet, köken, ırk, toprak, din, dil fark etmeksizin hepimizin yaşadığı öfke, üzüntü. Bu dertler aslında içinde kimi zaman aktör kimi zaman izleyici olarak şahit olarak yaşadığımız dertler, üzüntüler bu işlenen konular aslında hepimizin ortak sorunu. Dolayısıyla bir akademisyen, bir anne ve bir tasarımcı olarak amacım tam da yapmam gerektiği gibi bu ortak sorunu en yüksek sesle duyurma arzusuydu. Ne mutlu ki benim gibi düşünen, dünyayla insan haklarıyla alakalı her türden olumsuzluğa karşı dertleri olan insanlar var çevremde, bunlar benim hayatım, bunlar senin, onların bu eserler hepimizin hayatı. Yüzleşme kulakları sağır olana daha çok seslenirken, bu konuya hassasiyet duyana, bizzat yaşayana da yalnız olmadığı mesajını veren bir sergi."

BEGÜM AYLİN ÖNDER KİMDİR?

2008 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünden mezun olduktan kısa bir süre sonra çeşitli medya kuruluşlarında görev aldı. Daha sonra akademiye geçiş yapan Önder, doktora/sanatta yeterliğini ise grafik tasarım alanlarında gerçekleştirdi. Dr. Önder özel bir üniversitede akademik hayatını sürdürüyor.