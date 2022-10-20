Esenler Evliya Çelebi’nin izinde

Esenler Belediyesi, 2022- 2023 Kültür Sanat Sezonu'nda 7'den 70'e herkesi sanatın farklı alanlarında soluksuz bir yolculuğa çıkaracak. Esenler Belediyesi, ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi'ye ithaf ettiği sezonda, kültür turları düzenleyerek Çanakkale, Konya, Bursa, Edirne ve Bilecik gibi tarihimizde önemli yeri olan şehirlerimizde tarihin izini sürecek. Esenlerliler, "Payitaht'ta Bir Gün", "Seyr-i İstanbul" ve Boğaz turları ile de İstanbul'un eşsiz güzelliklerine şahit olacaklar. "Evliya Çelebi'nin İzinde" sloganıyla pek çok etkinliğin yapılacağı yeni sezonun startı, 20 Ekim'de Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenecek açılış programıyla verilecek. Her yaştan katılımcıya hitap edecek festivaller, söyleşiler, sergiler, gezi programları, tiyatrolar, film gösterimleri, konserler, fuarlar, anma programları, yarışmalar, seminerler, eğitimler ve pek çok özel etkinlikle Esenler, kültür sanatın başkenti olacak.