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Giriş Tarihi: 22.10.2022

‘Kültür faaliyetlerinin bütçesi yüzde 658 artırıldı’

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
‘Kültür faaliyetlerinin bütçesi yüzde 658 artırıldı’
Esenler'de 2022-2023 Kültür Sanat sezonu önceki gün düzenlenen törenle açıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Evliya Çelebi'nin hayatı ve önceki sezonda yapılan çalışmalara ilişkin film gösterimi yapıldı. Türk Halk Müziği sanatçısı ve akademisyen Prof. Dr. Erol Parlak ile ekibi verdikleri konserle kulakların pasını sildi. Törende konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bu sene Kültür Müdürlüğü bütçemizi yüzde 658 artırdık. Binlerce program var. Geçen sene Süleyman Çelebi Kültür Festivali'mizde 2 bin 343 program yapmışız. 96 milyon etkileşime ulaşmışız. Bu yıl bu sayının artmasını hedefliyoruz" dedi.
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‘Kültür faaliyetlerinin bütçesi yüzde 658 artırıldı’
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