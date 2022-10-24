1500 yılllık sarnıçta “Alaca” adlı dokuma sergisi

22 Ekim- 2 Kasım 2022 tarihleri arasında "ALACA" adlı karma dokuma sergisi ziyaretçilere ev sahipliği yapacak. 19 öğrenci ve 2 hocanın katılımıyla oluşan karma sergi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı'nda eğitim gören öğrenciler ve hocaları ile birlikte yaptığı ilk karma sergi oldu. MSGÜ Dr. Öğretim Üyesi Esen Baydemir, "Öğrenciler kendi tasarımlarını dokudu ve çok güzel işler çıktı. Bu ilk sergi oldu umarım devam edilir çünkü genç arkadaşların bu geleneksel teknikleri öğrenmesi ve aktarması gerekiyor. Bazı öğrenciler 4, bazı öğrenciler 3 farklı iş dokudu. Her dokuma tekniği ve renkleri farklı. Zaten serginin ismi o yüzden "ALACA" oldu. Ayrıca bu ismi öğrencilerimiz belirledi. Sergimiz 2 Kasım'a kadar devam edecek" ifadesini kullandı. Sergiye eserlerini getiren öğrenciler çalışmalarını SABAH'a anlattı.