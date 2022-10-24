1500 yılllık sarnıçta “Alaca” adlı dokuma sergisi

22 Ekim- 2 Kasım 2022 tarihleri arasında "ALACA" adlı karma dokuma sergisi ziyaretçilere ev sahipliği yapacak. 19 öğrenci ve 2 hocanın katılımıyla oluşan karma sergi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı'nda eğitim gören öğrenciler ve hocaları ile birlikte yaptığı ilk karma sergi oldu. MSGÜ Dr. Öğretim Üyesi Esen Baydemir, "Öğrenciler kendi tasarımlarını dokudu ve çok güzel işler çıktı. Bu ilk sergi oldu umarım devam edilir çünkü genç arkadaşların bu geleneksel teknikleri öğrenmesi ve aktarması gerekiyor. Bazı öğrenciler 4, bazı öğrenciler 3 farklı iş dokudu. Her dokuma tekniği ve renkleri farklı. Zaten serginin ismi o yüzden "ALACA" oldu. Ayrıca bu ismi öğrencilerimiz belirledi. Sergimiz 2 Kasım'a kadar devam edecek" ifadesini kullandı. Sergiye eserlerini getiren öğrenciler çalışmalarını SABAH'a anlattı.
TARİHİ SARNIÇTA 21 SANATÇI 32 ESER SERGİLEDİ
Sergiye "LAVA" ve "The Tiger Hunt" isimli iki eser ile katılan Mustafa Emir Yılancı çalışmasını şöyle ifade etti: " Buradaki dokumam halı, kilim tekniği ile karışık bir dokuma. Çalışmamın adı "The Tiger Hunt" sanatçı Peter Paul Rubens'in tablosundan detay alarak dokumak istedim. "LAVA" adlı eserim karışık teknik ile yapıldı. Birbirine dokunan bir çiftin akan sular durur misali duygusunu vermek istedim ve renkler ile bunu aşkın ateşi gibi yorumlayarak "lav"a çevirdim ve lavdan esinlenerek bu şekilde çalışma yaptım".
ÖĞRENCİLER ESERLERİNİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU
Eserini düz dokuma tekniği ile yapan Nagihan Eren: "Dokunmak fikri ile yola çıktım ve fiziksel dokunmadan ziyade birine gözle temas etme durumunu ele aldım ve burada da onu anlatmak istedim çünkü birine ilk olarak gözümüzle temas ederiz. Eserimde de gözü merkeze yerleştirdim. Sergi çok güzel ayrıca böyle bir fırsat olması ve istekli olan öğrencilerin eserlerini izleyiciler ile buluşturması çok önemli bir adım" ifadesini kullandı.
SERGİ YOĞUN İLGİ VE BEĞENİ ALDI
İki farklı çalışma ile sergiye katılan Buse Aktan: "Genel olarak ben geometrik desenleri kullanarak çalışmayı çok seviyorum ve çalışmamda daha çok insanların birbirlerine kattıkları ve kendi hayatlarına dokundukları değişimleri göstermek istedim. İlk defa böyle bir sergi yapıyoruz ve burada olduğum için çok mutluyum" dedi.