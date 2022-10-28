İstanbul’un kalbi burada atacak: İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açıldı

ÖNCELİK GÜVENLİK
İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde sergilenen eserler ise ve sergilenmeyen eserlerin büyük bir güvenlik içinde korunduğunu söyleyen Müze Müdürü Hasan Karakaya, "İstanbul Müzemiz 24 saat kapalı devre kamera sistemi ile kontrol ediliyor, ziyaretçi takibi de kameralar üzerinden yapılıyor" dedi. Sergiyi gezerken resim ve heykellere yaklaştığımızda ses uyarı sistemleri hakkında da bilgi veren Karakaya, "Müzemizin her bölümde güvenlik personelimizin gözetiminde ziyaretçi kabul edilmekte birlikte eserlere yaklaşıldığında bilgisayar ekranına ve bulunduğu ortama ses ile uyarı veren hassas güvenlik sistemleri var. Sergi salonları, depolar da kamera sistemleri ile kontrol ediliyor. Sergilenemeyen eserler, hassas iklimlendirme sistemleri, göz tarama ile giriş sistemleri, gazlı yangın söndürme sistemlerine gibi modern teknolojik olanaklara sahip depolarda tutuluyor."