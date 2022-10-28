İstanbul’un kalbi burada atacak: İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açıldı

Onlara olabildiğince çok eserle, sanatçı ile yüz yüze gelme olanağını sunmak istedik. Artık dergiler ya da sanal ortamda değil, orijinal eserleri görebilmeleri bizim için önemliydi. Bir diğer nokta ise, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin müze kurulduğundan beri büyük özverilerle muhafaza ettiği, geçmişi 19. Yüzyılın başına kadar giden eserlerin emin ellerde olduğunu gösterebilmekti. Sergi kurgusu, eş zamanlı olarak hem kronolojik hem tematik. Birinci kattan üçüncü kata doğru çıkıldığında Osmanlı dönemi resminden 1980 sonrasına kadar uzanan bir kronolojiyi takip edebilirsiniz. Derdimiz, bu kronolojik anlatının her zaman tekrar edilen bir sanat tarihi yazımı üzerine kurulu olmasından kaçınmaktı. O nedenle temalar belirledik. Tamamen tematik olmasını da istemedik. Eş zamanlı olarak kronolojik ve tematik anlatı sayesinde, hem anlaşılır hem de farklı bir sanat tarihi okumasını bir arada yapabildiğimizi göstermek istedik" dedi.