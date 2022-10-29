Türkiye’nin en özel sergisi açıldı! Cumhuriyetin ilk altınları bu sergide

Antalya Müzesi'nde avukat Bahadır Kalaycı'nın uzun yıllar verdiği uğraş sonucunda dünyanın dört bir yanından uzun uğraş ve çabaları sonucu koleksiyonuna topladığı Cumhuriyet'in ilk yıllarında basılan altın, gümüş ve bronz paraların aldığı serginin açılışını Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç yaptı.
Sergide, Ankara Ulus Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın açılışı için 1927'de basılan altın madalya, 1930'lu yıllara ait 4 Türk bayrağı, İstiklal madalyasından iki örnek, 1927'de basılan 2 Nutuk, TBMM'de 1922-1928 yıllarında görev yapan milletvekilleri için hazırlanmış orijinal kutusunda nişan, 1921'de basılmış Ankara Antlaşması plaketi, Harf Devrimi'nden önce basılan 1, 5 ve 10 liralık kağıt paralarla ilk madeni paraları yer aldı.
'İLK DEFA SERGİLENİYOR'
Avukat Bahadır Kalaycı'nın, Türkiye'de ilk defa sergilenen koleksiyonunun Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamalarının yapılacağı tarihe kadar 1 yıl boyunca açık kalacağını söyledi. Cumhuriyetin ilk altın parasının 1925'te basıldığını, 1929'a kadar geçen dönemde toplam 27 çeşit altın para basıldığını belirten Kalaycı, "Hepsinin bir arada olduğu ilk sergiyi Antalya'da düzenledik. 1927'de Ankara Ulus'ta Atatürk heykeli yaptırılmış. O dönemde bastırılan gümüş ve bronz madalya koleksiyon sergilerine çıktı ancak altın olanı ilk kez bugün Antalya Müzesi'nde sergilendi." diye konuştu.
İLK BASILAN PARA ONUN BOYNUNDA
Yale Üniversitesi'nde doktora yapan Fatma Naz Cemre Kalaycı babası avukat Bahadır Kalaycı'nın açtığı sergi için Antalya'ya geldi. Cumhuriyetin ilk basılan altın parasının ikincisini boynuna taktı. Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf intern (ön hekim) öğrencisi olan Fatma Naz Cemre Kalaycı, Bilim Doktoru (MDPhD) Bütünleşik Programı'nı kazanınca 1 Eylül 2020'de, ABD'nin Yale Üniversitesi'nde doktora eğitimine başladı. Bir yandan doktora eğitimini, bir yandan da bilimsel çalışmalarını sürdüren Kalaycı'nın çabalarıyla 11 yoğun bakım monitörü ve bir merkezi monitörü göndeilmesini sağlamıştı.