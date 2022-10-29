Türkiye’nin en özel sergisi açıldı! Cumhuriyetin ilk altınları bu sergide

'İLK DEFA SERGİLENİYOR'

Avukat Bahadır Kalaycı'nın, Türkiye'de ilk defa sergilenen koleksiyonunun Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamalarının yapılacağı tarihe kadar 1 yıl boyunca açık kalacağını söyledi. Cumhuriyetin ilk altın parasının 1925'te basıldığını, 1929'a kadar geçen dönemde toplam 27 çeşit altın para basıldığını belirten Kalaycı, "Hepsinin bir arada olduğu ilk sergiyi Antalya'da düzenledik. 1927'de Ankara Ulus'ta Atatürk heykeli yaptırılmış. O dönemde bastırılan gümüş ve bronz madalya koleksiyon sergilerine çıktı ancak altın olanı ilk kez bugün Antalya Müzesi'nde sergilendi." diye konuştu.