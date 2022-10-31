Eskişehir Tarihi uçaklara ev sahipliği yapıyor

Eskişehir'de, Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nin M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'nde, tarihin tanığı olan uçaklar sergileniyor. Müzedeki 9 dalda Oscar ödülü alan 'İngiliz Hasta' filmindeki Tiger Moth, Vietnam'da isabet alan 'gazi' UH-1H helikopteri ile dünyayı dolaşan en yaşlı uçak unvanıyla bilinen, dünya savaşında bombardıman uçağı olarak kullanılan 1940 model Douglas DC-3 yolcu uçağı, havacılık gösterilerinde de aktif uçuşlara katılıyor.





Sivrihisar ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde, Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi, 2018 yılında kuruldu. İlk açıldığında yaklaşık 800 metrekarelik alanda oluşturulan müze, envanterine kattığı yeni ve özel uçaklarla 2 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip 3 hangara dönüştü.