2’nci Sultanbeyli Kısa Film Yarışması’nda Metin Erksan anılacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2'ncisi gerçekleştirilecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, 15-18 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle bir araya gelecek. 2'nci Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular devam ederken, düzenlenecek etkinliklerde de Türk sinemasının önemli isimleri sinemaya dair deneyimlerini paylaşacak.
2'nci Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması; "Yılanların Öcü", "Acı Hayat", "Susuz Yaz", "Sevmek Zamanı", "Kuyu", "Üç Arkadaş" gibi onlarca unutulmaz filme imzasını atan sinemamızın değerli yönetmen ve senaristi Metin Erksan adına 7 Kasım tarihinde düzenleyeceği panel ile Erksan'ı anacak.
HÜLYA KOÇYİĞİT, USTA YÖNETMENİ ANLATACAK
"Ölümünün 10'uncu Yılında Metin Erksan" başlığıyla AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek panelde Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, kendisine ilk kamera deneyimini yaşatan "Susuz Yaz" filminin yönetmeni Metin Erksan'ın sinemaya bıraktığı izlerden bahsedecek. Sinema yazarı Suat Köçer'in moderatörlüğünde yapılacak panelde, bir dönem Metin Erksan'ın asistanlığını da yapmış olan Prof. Dr. Şükrü Sim ile usta yönetmen anılırken, aynı zamanda Erksan'ın senarist ve yönetmenliği üzerinden geleceğin sinemacılarına tavsiyelerde bulunulacak.
METİN ERKSAN ONURUNA KISA FİLM SEÇKİSİ!
Kısa film türünün gelişmesine destek olmayı, Türkiye'de kısa film ve sinema endüstrisinin ilerlemesine katkıda bulunmayı ve kısa film türündeki yapımları seyircisiyle buluşturmayı amaçlayan 2'nci Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda, sinemaya büyük emek veren Metin Erksan onuruna seçilecek 5 kısa film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ METİN ERKSAN ADINA VERİLECEK
Yurt içi ve yurt dışından katılımlarla 11 Kasım'a kadar devam edecek olan 2'nci Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren filmlerin yanı sıra jürinin belirlediği bir finalist filme de "Jüri Özel Ödülü "verilecek. Ödül, ölümünün 10'uncu yılı dolayısıyla bu yıl "Metin Erksan Jüri Özel Ödülü" adıyla takdim edilecek.