2’nci Sultanbeyli Kısa Film Yarışması’nda Metin Erksan anılacak





JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ METİN ERKSAN ADINA VERİLECEK



Yurt içi ve yurt dışından katılımlarla 11 Kasım'a kadar devam edecek olan 2'nci Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren filmlerin yanı sıra jürinin belirlediği bir finalist filme de "Jüri Özel Ödülü "verilecek. Ödül, ölümünün 10'uncu yılı dolayısıyla bu yıl "Metin Erksan Jüri Özel Ödülü" adıyla takdim edilecek.

