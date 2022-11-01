Bolu’daki bir inşaatta Roma dönemine ait insan kemikleri bulundu





Tepecik Mahallesi'nde bir inşaatın bahçe duvarının temeli için yapılan kazıda, 28 Ekim'de iş makinesi sert bir cisme çarptı. Operatör, iş makinesiyle etrafını kazınca lahit ortaya çıktı. Çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye müze müdürlüğü görevlileri geldi. İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Lahit, incelenmek üzere aynı gün müze müdürlüğü bahçesine götürüldü.