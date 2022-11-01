Türkiye’nin ilk Pakistan Büyükelçisi’nin hatıraları muhafaza ediliyor

Pakistan yolculuğu 13 gün sürüyor

Hatıralarında dönemin Başbakanı Recep Peker tarafından Pakistan'a büyükelçi olarak gönderilmek istendiğinden bahseden Beyatlı, 9 Şubat 1948'de Pakistan'a hareket ediyor.

Türkiye'den trenle önce Basra'ya giden Beyatlı, oradan da deniz yoluyla Karaçi'ye 21 Şubat'ta varıyor ve Beyatlı'nın Türkiye'den ayrılıp Karaçi'ye varması 13 gün sürüyor.

Beyatlı, güven mektubunu Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'a 4 Mart'ta sunuyor.

Pakistan anılarında bu konuya da değinen Beyatlı, kendisinin ABD Büyükelçisine kıyasla güven mektubunu daha kısa sürede sunduğunu, bunun Türkiye'ye hususi bir önem verildiğine işaret ettiğini belirtiyor.

Beyatlı, güven mektubunu sunmasının ardından Cinnah ile sohbet ettiğini, Pakistan'ın kurucu liderinin Türkiye'den, Türk halkından ve Mustafa Kemal Atatürk'ten övgüyle bahsettiğini ifade ediyor.