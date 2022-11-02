Elazığ’da 14. ’Uluslararası Çaydaçıra Film ve Sanat Festivali’

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından 2008 yılından itibaren düzenlenen 'Uluslararası Çaydaçıra Film Festivali'nin 14.'sü başladı. Yapılan açılış galasına Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, sanatçılar, oyuncular, yönetmenler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan galada konuşmaların akabinde halk oyunları ekibi sahne aldı. Sinevizyon gösterisinin ardından sanatçı Serap Gedik ve Halil İbrahim Ergin'e onur ödülü verildi. 5 gün sürecek olan festivale bu yıl 39 ülke ve yurtiçinden bin 350 film başvuru yaparken ödüle layık görülen filmler ödül gecesinde sahiplerini bulacak.

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara, konuşmasında şunları söyledi: "Film festivalimiz bugün start alıyor, bu yıl festivalimiz farklılıklar içeriyor. En büyük özelliği 14 jürimizden 9 tanesinin kadın olması. Kadınların ön planda olduğu bir festival bizleri mutlu ediyor. İlk kez uluslararası bir film yarışması yaptık ve 39 ülkeden 1350 film başvurusu var. İlk yıldan bu kadar ciddi bir başvurunun gelmesi Elazığ ve film festivalimiz adına güzel şeyler. 5 gün boyunca Elazığ ve bölgemizdeki insanları kültür sanat şöleni bekliyor. Söyleşilerle, okul sinemalarıyla, kültür gezileri ile ve sempozyumlarımızla adımızdan söz ettireceğimiz güzel bir festival Elazığlıları bekliyor."