Müze görevlileri hizmet içi eğitimden geçirilmeli

Çalışmada, SOKÜM kavramının ve koruma bilincinin Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştırılabilmesi için öncelikle Türkiye'de uygulanan SOKÜM Sözleşmesine benzer bir belgenin adada hazırlanıp yürürlüğe sokulması ve somut olmayan kültürel mirasın kültür turizmi ve yaratıcı turizmde planlı ve doğru bir şekilde tanıtılıp pazarlanması gerektiği belirtildi. YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Şevket Öznur, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut'un imzasını taşıyan çalışmada ayrıca, KKTC'de özel ve resmi müzelerde görevli çalışanların hizmet içi eğitimlerle ve konferanslarla daha fazla bilinçlendirilmeleri gereği de vurgulandı.