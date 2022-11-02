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Giriş Tarihi: 2.11.2022 14:47

Müze görevlileri hizmet içi eğitimden geçirilmeli

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Müze görevlileri hizmet içi eğitimden geçirilmeli

Halk Sanatları Derneği (HASDER) tarafından düzenlenen 35’inci Halkbilimi Sempozyumuna katılan Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri, KKTC’de çalışan müze görevlilerinin Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) unsurlarının korunup aktarılmasına ilişkin bilgi ve görüşlerini tespit etmeye yönelik çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Öğretim üyeleri, müze çalışanlarının SOKÜM konusunda yeterli ve net bir bilgiye sahip olmadıklarını tespit ettiklerini ve hizmet içi eğitimden geçirilmesi gerektiğini bildirdiler.

Çalışmada, SOKÜM kavramının ve koruma bilincinin Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştırılabilmesi için öncelikle Türkiye'de uygulanan SOKÜM Sözleşmesine benzer bir belgenin adada hazırlanıp yürürlüğe sokulması ve somut olmayan kültürel mirasın kültür turizmi ve yaratıcı turizmde planlı ve doğru bir şekilde tanıtılıp pazarlanması gerektiği belirtildi. YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Şevket Öznur, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut'un imzasını taşıyan çalışmada ayrıca, KKTC'de özel ve resmi müzelerde görevli çalışanların hizmet içi eğitimlerle ve konferanslarla daha fazla bilinçlendirilmeleri gereği de vurgulandı.

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Müze görevlileri hizmet içi eğitimden geçirilmeli
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