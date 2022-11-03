ÇDSO’dan “Koronavirüs salgını” temalı piyano konçertosu

Orhan Şallıel, eserini pandemi sürecinde bestelediğini belirterek, "Bildiğimiz üzere korona ve pandemi dünyayı o kadar hazırlıksız yakaladı ki. Bütün koronavirüslerin dünyadaki ağırlığı belki 200 gram bile değil fakat bütün dünyayı çaresiz bırakıtı. Bende son uçakla kıta değiştirerek evime gelebildim. Evde oturuyoruz kötü haberler geliyor. Bende bu süreçte bir eser yazarak duygularımı kalıcı hale getirmek istedim" dedi.

Eserin acıları anlattığını ve ilk kez Adana'da seyirciyle buluşacağını kaydeden Şallıel, "Bir piyano konçertosuna başladım aslında bu piyano konçertosunun konusu pandemi. Ortada bir dolu acılar oldu bu eser o acıları da anlatıyor. Koronavirüsün bütün ülkeleri dolaşmasını anlatıyor. Bütün ülkelerin müziklerini açık büfe gibi göreceksiniz. Önce Uzakdoğu'dan başlıyor sonra İtalya'ya geçiyor. Avrupa'ya geçiyor sonra Amerika'ya geçiyor. Bende bunu bu eserde yazmak istedim" diye konuştu.

Piyanist İrem Yankuş ise kendisine bu beste için teklif gelince büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Orhan hoca bana sorunca çok şaşırdım. Daha önce yaşayan bir besteci ile çalışma fırsatım olmamıştı. Benim için de çok iyi oldu. Böyle bir fırsat gelmesine inanamadım. Tez konusu olarak da komite çok beğendi. Hiç çalınmamış bir şey sonuçta. İlk defa ben çalacağım. Cuma akşamını heyecanla bekliyorum" şeklinde konuştu.