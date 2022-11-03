İstanbul Adalet Sarayı'nda ''Geçmişten günümüze yargı giysileri'' sergisi hazırlandı. Sergide, Osmanı, Tanzimat Dönemlerinden günümüze kadar yargı mensuplarının giydiği giydiler, daktilolar ve Sultanahmet Adliyesi'nden getirilen tarihi duruşma salonun sergilendi.
Sergide yer alan giysilerin tasarımını ve fikir sahipliğini İstanbul 1. Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri müdürü Esin Öney yaptı.
AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİ
Açılış bugün İstanbul Adalet Sarayı Mehmet Selim Kiraz Konferans salonu fuaye alanında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bölge Adliye Başsavcısı Metin Sarıhan, Başsavcı vekilleri, hakim, savcılar, avukatlar ve adliye personelleri katılımıyla gerçekleşti. Açılışı aynı zamanda Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başsavcı serginin tasarımcısı Yazı İşleri müdürü Esin Öney'e plaket takdim etti.
CANSIZ MANKENLER YER ALDI
Konuşmalarının ardından Başsavcı ve Başsavcı vekilleri sergiyi gezdi. Sergide yer alan Sultanahmet Adliyesi'nden getirilen tarihi duruşma salonunda Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, mahkeme heyetinde hayata gözlerini yummuş ilk kadın hakimlerinden Adalet Yılmaz, hakim Orhan Gündem, Avukat Aytekin Özveren, katip ve mübaşir mankeni yer aldı.
"OĞLUM SANKİ ARKAMDA CANLI BİR ŞEKİLDE DURUYOR"
Sergide yer alan duruşma salonunda oğlunun canlandırılmış halini gören baba Hakkı Kiraz duygularını ifade etti. Gurur duyduğunu belirten Hakkı Kiraz, ''Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum hiçbir zaman bu kadar duygulanmamıştım. Şu anda oğlum sanki arkamda canlı bir şekilde duruyor. İlk defa böyle duygulanıyorum. Olayın başladığı günden bu yana ilk gün, ilk saniye, duyduğumda dahi bu kadar duygulanmamıştım. O kadar duygulandım ki konuşamıyorum. Şu anda sanki arkamda canlı bizi izliyor. Ama tabi ki o izlemiyor olsa da çok sağ olsunlar Sayın Başsavcılarımız, adliye teşkilatımız, amirlerimiz her biri birer Selim benim için. Bakınız bugün de bile beni unutmamışlar beni çağırıyorlar beni yalnız bırakmıyorlar. Söylemem gerekir ki bana oğlumu aratmıyorlar bana. Kendileri her zaman yanımda oldukları için teşekkür ediyorum'' dedi.
"ONLARI CANLANDIRMIŞ OLDUK"
Başsavcı Şaban Yılmaz tarihi duruşma salonunda açıklamada bulundu. Şaban Yılmaz, ''Bu duruşma salonu 1955 yılında yapıldı. Sultanahmet Adliyesi'nin en eski duruşma salonlarından biridir. O adliyeden buraya aktarılan tek eser. Biz burayı hakim ve savcı adaylarının eğitimi için kullanıyorduk. Ama şimdi burada çok anlamlı kişilere ev sahipliği yapıyor. Şehit savcımız var, ilk kadın hakimlerimizden Adalet Yılmaz var. Mahkeme başkanımız, hakimlerimiz, avukatlarımız, mübaşirlerimiz var. Hepsi hakka yürümüş kişiler. Onları burada canlandırmış olduk'' dedi.
"9 AYRI MAHKEMENİN TEK HAKİMİ"
Vefat etmiş Hakim Orhan Gündem'in kızı Avukat Nihan Gündem, ''Benim için unutulmaz, inanılmaz bir gün. Kendisi 34 yıl boyunda adalete hizmet etmiş oldukça zor şartlarda mesleğini icra etmiş önemli bir hukuk adamı. Zamanında 9 ayrı mahkemenin tek hakimi olarak yargı çevresinde tanınan ve basında yer alan önemli hakimlerimizden bir tanesi. Kendisini şu an ölümsüzleştirdiğimize inanıyorum'' dedi.