İstanbul Adalet Sarayı’nda "Geçmişten günümüze yargı giysileri" sergisi

"OĞLUM SANKİ ARKAMDA CANLI BİR ŞEKİLDE DURUYOR"

Sergide yer alan duruşma salonunda oğlunun canlandırılmış halini gören baba Hakkı Kiraz duygularını ifade etti. Gurur duyduğunu belirten Hakkı Kiraz, ''Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum hiçbir zaman bu kadar duygulanmamıştım. Şu anda oğlum sanki arkamda canlı bir şekilde duruyor. İlk defa böyle duygulanıyorum. Olayın başladığı günden bu yana ilk gün, ilk saniye, duyduğumda dahi bu kadar duygulanmamıştım. O kadar duygulandım ki konuşamıyorum. Şu anda sanki arkamda canlı bizi izliyor. Ama tabi ki o izlemiyor olsa da çok sağ olsunlar Sayın Başsavcılarımız, adliye teşkilatımız, amirlerimiz her biri birer Selim benim için. Bakınız bugün de bile beni unutmamışlar beni çağırıyorlar beni yalnız bırakmıyorlar. Söylemem gerekir ki bana oğlumu aratmıyorlar bana. Kendileri her zaman yanımda oldukları için teşekkür ediyorum'' dedi.