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Giriş Tarihi: 5.11.2022

80’inci yaşına özel konser

80’inci yaşına özel konser
BORUSAN İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 'Gürer Aykal: 80. Yaş Günü' konserinde müzikseverlerle buluştu. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği, orkestranın onursal şefi Gürer Aykal'ın 80. yaşını kutladığı konser, Zincirlikuyu'daki bir performans sanatları merkezinde gerçekleştirildi. Aykal yönetimindeki orkestra, ilk yarıda başarılı piyanist Joonas Ahonen'e eşlik etti. İkinci yarıda ise Prokofiev'in en sevilen yapıtlarından biri olan Romeo ve Juliet Suite'den bölümler seslendirildi. Konser sonunda şef Gürer Aykal'a 'Müzikle Geçen 80 Yıl Anısına' bir şef batonu hediye edildi.
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80’inci yaşına özel konser
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