Uluslararası karma sergideki eserleri belirleyen jüride KKTC’yi temsil etti

Dünyanın ilk sibernetik bilgini olarak kabul edilen ve pek çok buluşu ile Anadolu'nun en büyük mucidi olarak kabul edilen El Cezeri adına düzenlenen sergi; büyük alimin bilim insanı tasarımcı kişiliği ile bilimsel-sanatsal tasavvurunun anlaşılması ve bu özelliklerin ulusal ve uluslararası düzeydeki yansımalarının çağdaş sanatçılarca plastik-artistik özgün yorumlamalara dayalı sanat eserlerine dönüşmesi amacıyla düzenlendi.

Doç. Dr. Yücel Yazgın, "Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde yürütüğümüz sanatsal çalışmalarda Türk dünyasını tek çatı altında buluşturuyoruz. Bu yönüyle Uluslararası El Cezeri Jürili Karma Sergi'nde ülkemi ve üniversitemi temsil etmek çok anlamlı bir ayrıcalık oldu" dedi.