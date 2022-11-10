Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84.yılında konserle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84.yıl dönümünde Cemal Reşit Rey Konser salonunda düzenlenen konserde anıldı.

Harbiye'de bulunan konser salonunda saat 10.00'da başlayan konser programını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş birlikte izledi.

Konserde, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar koro ve orkestra eşliğinde çalınırken, hayatı ve milli mücadele dönemi İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından şiirler ve folklor danslarıyla canlandırıldı.

Konser sonrasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş sahnedeki öğrencileri tebrik ederek, toplu fotoğraf çektirdi.