İş Sanat’tan sihir gibi bir konser

Dünyanın önemli senfoni orkestralarından Tiflis Senfoni Orkestrası, 7 Aralık Çarşamba, saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Besteci ve orkestra şefi Vakhtang Kakhidze yönetimindeki Tiflis Senfoni Orkestrası, flüt sanatçısı Şefika Kutluer ile birlikte Wolfgang Amadeus Mozart'tan Antonín Dvorák'a uzanan bir repertuvarla sahne alacak Bugüne kadar 17 albüme imza atan 'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer, UNICEF'in iyi niyet elçisi olarak çocuklar için dünya çapında birçok etkinlik gerçekleştiriyor. Tiflis Senfoni Orkestrası'nın kurucusu şef Jansug Kakhidze'nin oğlu Vakhtang Kakhidze klasik müzik arenasının önemli sanatçılarının başında geliyor. Nato Akademi Ödülü başta olmak üzere birçok ödülün de sahibi Kakhidze, kendi bestelerinin yanı sıra çok sayıda eseri de dünyanın çeşitli yerlerinde sahneye taşıdı.İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserlerinin ilki 12 Aralık Pazartesi, 20.30'da başlıyor. Eren Binici (perküsyon) ve Efe Yaşar'ın (perküsyon) yer aldığı konser İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek. Daha fazla genç müzisyene destek olmayı amaçlayan İş Sanat, bu sezon 16 parlayan yıldıza İş Kuleleri Salonu'nda konser imkânı sağlayacak.İş Sanat'ın edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerini müzik ile buluşturduğu dinletiler yeni isimlerle devam ediyor. Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye'nin sahneye hazırladığı dinletiler, İş Kuleleri Salonu'nda rezervasyon yapılarak ücretsiz izlenebilecek, aynı zamanda İş Sanat'ın YouTube kanalından da yayınlanacak. 19 Aralık Pazartesi, Behçet Necatigil'in Uzak Yol Kaptanı, Gaz ve Kediciler öyküleri İş Kuleleri Salonu'nda bir radyo tiyatrosu canlandırmasıyla seyirciye sunulacak. Dinletide Necatigil'in yıllar önce İstanbul ve Ankara radyolarında yayınlanan oyunlarını usta tiyatrocular Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.İş Sanat'ın müzik ve tiyatroyu aynı sahnede birleştiren müzikal oyunu "Robot Pinokyo", küçük tiyatroseverleri 25 Aralık Pazar, 15.30'da İş Kuleleri Salonu'na davet ediyor. Yekta Kopan'ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği oyunun dramaturjisini Mehmet Ergen, anlatıcılığını Aslı Tandoğan yaparken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor.