Atatürk Oratoryosu ayakta alkışlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 84. yılında özel bir konser düzenledi. 10 Kasım akşamı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşen konserde, Cumhuriyet Dönemi İkinci Kuşak Bestecileri'nden Nevit Kodallı'nın müziği ve ünlü şair Cahit Külebi'nin metninden oluşan "Atatürk Oratoryosu" seslendirildi.
Konserde; soprano Perihan Nayır Artan, mezzosoprano Jaklin Çarkçı, tenor Berk Özbek ve bariton Alper Göçeri solist olarak yer aldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu'nun gerçekleştirdiği Atatürk'ü Anma Konseri'nin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini ise Paolo Villa üstlendi.
Konser öncesinde Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bir saat süren konserin sonunda Atatürk Oratoryosu, orkestra ve koro dakikalarca ayakta alkışlandı.
Orkestra Şefi Murat Kodallı, Koro Şefi Paolo Villa ve solistler, el ele seyircileri selamladı. Dinleyiciler salondan uzun süre ayrılmadı.