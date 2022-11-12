Atatürk Oratoryosu ayakta alkışlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 84. yılında özel bir konser düzenledi. 10 Kasım akşamı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşen konserde, Cumhuriyet Dönemi İkinci Kuşak Bestecileri'nden Nevit Kodallı'nın müziği ve ünlü şair Cahit Külebi'nin metninden oluşan "Atatürk Oratoryosu" seslendirildi.