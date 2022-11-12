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Giriş Tarihi: 12.11.2022 09:47

Atatürk Oratoryosu ayakta alkışlandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Atatürk Oratoryosu ayakta alkışlandı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 84. yılında Atatürk Kültür Merkezi’nde Atatürk’ü Anma Konseri seslendirdi. 10 Kasım akşamı Atatürk Oratoryosu seslendiren koro dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 84. yılında özel bir konser düzenledi. 10 Kasım akşamı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşen konserde, Cumhuriyet Dönemi İkinci Kuşak Bestecileri'nden Nevit Kodallı'nın müziği ve ünlü şair Cahit Külebi'nin metninden oluşan "Atatürk Oratoryosu" seslendirildi.

Konserde; soprano Perihan Nayır Artan, mezzosoprano Jaklin Çarkçı, tenor Berk Özbek ve bariton Alper Göçeri solist olarak yer aldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu'nun gerçekleştirdiği Atatürk'ü Anma Konseri'nin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini ise Paolo Villa üstlendi.

Konser öncesinde Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bir saat süren konserin sonunda Atatürk Oratoryosu, orkestra ve koro dakikalarca ayakta alkışlandı.

Orkestra Şefi Murat Kodallı, Koro Şefi Paolo Villa ve solistler, el ele seyircileri selamladı. Dinleyiciler salondan uzun süre ayrılmadı.

Dinleyiciler konser öncesi ve sonrasında AKM Türk Telekom Opera Alt Fuayesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 30 Kasım'a kadar sergilenecek olan Hisart Canlı Tarih Müzesi "İstiklal Harbi" Sergisi'ne de yoğun ilgi gösterdi.

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Atatürk Oratoryosu ayakta alkışlandı
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