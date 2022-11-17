CSO Ada Ankara Konserleri sanata doyuracak

Caz dünyasının önemli gruplarından olan The Bad Plus, CSO Ada Ankara Caz Serisi kapsamında düzenleyeceği ilk konserine hazırlanıyor. 21 Kasım'da sahne alacak olan grup, kontrbas, davul, gitar, tenor saksafon ve klarnetin birliğinde eşsiz bir konserle sanatseverleri caza doyuracak. Cazın yanı sıra piyano üçlüleri arasında yer alan Sitkovetsky Trio da 22 Kasım'da sahne almaya hazırlanıyor. CSO Ada Ankara Oda Müziği ve Resital Serisi kapsamında dinleyicilerle buluşacak olan Sitkovetsky Trio, Schumann, Arensky ve Çaykovsky'nin üçlülerinden luşan bir repartuvar seslendirmek üzere ilk kez CSO Ada Ankara'ya gelecek.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SEZON KONSERLERİNE BAŞLIYOR

Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent, sezon konserlerinin ilkini 23 Kasım akşamı CSO Ada Ankara Mavi Salon'da verecek. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 'Saz Musikimizden Damlalar'isimli konserini 24 Kasım'da CSO'da sevenleriyle buluşturacak. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ise dinleyicilerle 25 Kasım'da buluşacak. Üstadların İzinden 'Hafız Osman Öge ve Enver Demirbağ' isimli konserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları Adnan Çilesiz, Hasan Öztürk ve Zülfü Demirtaş'ın sunumuyla dinleyicilerle buluşacak.

SON GÜN ÇOCUKLARIN OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 25 Kasım'da İtalyan Şef Antonio Pirolli ve İspanyol piyanist Judith Jauregui ile İtalyan ve İspanyol bestecilerin yer aldığı programla 25 Kasım'da buluşacak. Orkestra, İtalyan besteci Ottorino Respighi'nin Saba Melikesi Belkıs Süitini

ve Manuel de Falla'nın Üç Köşeli Şapka Süitini müzikseverler için yorumlayacak. Danimarka'nın önde gelen org sanatçılarından Jonas Hellesøe, 26 Kasım'da CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı, CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda vereceği solo resitalde org repertuvarının çok sevilen eserlerinin yanı sıra kendi ülkesinin önemli bestecilerinin yapıtlarını da dinleyicilerle paylaşacak. Ayrıca sanatçı konserinde dinleyicilere bir sürpriz yaparak sevilen bir türkü üzerine doğaçlama yapacak. Son gün 27 Kasım'da ise çocuklara özel 'Hay Aksi Beethoven' sahnesi olacak.