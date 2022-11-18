Cumhuriyet Sergisine Cumhurbaşkanı Tatar katıldı

Serginin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü onuruna düzenlenen bu özel sergide bulunmak bizler için ayrı bir önem taşıyor. Bugün Doğu Akdeniz'e baktığınız zaman, bağımsız ve özgür bir KKTC görüyoruz. Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılan Türk Devletler Teşkilatı zirvesinde KKTC gözlemci statüsüne kabul edildi. Ülke olarak elde ettiğimiz bu başarı ileriki günlerde daha büyük adımlar atmamıza yardımcı olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi sanatçılarının eserleri, KKTC'nin tarihini ve kültürünü en güzel şekilde bizlerle buluşturuyor. Sanat eserleri ülkeyi, insanlığı ve tüm tarihi geleceğe taşıyan en büyük hazinelerdir. Cumhuriyet'in 39'uncu yıl dönümü kutlamaları sırasında tören alanında milli gururumuz GÜNSEL'in çeşitli renkleriyle insanları selamlamasının çok daha derin bir anlamı vardı. O da şudur ki, KKTC üreten, geliştiren ve tüm projelerini hayata geçiren bir ülkedir" diye konuştu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 429'uncu sergisi olma özelliği taşıyan; resim, heykel, vitray, seramik ile baskı resimlerden oluşan Cumhuriyet Sergisi, 25 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.