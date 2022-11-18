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Giriş Tarihi: 18.11.2022 13:13

Cumhuriyet Sergisine Cumhurbaşkanı Tatar katıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Cumhuriyet Sergisine Cumhurbaşkanı Tatar katıldı

KKTC’nin kuruluşunun 39’uncu yıl dönümü, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda düzenlenen “Cumhuriyet Sergisi” ile kutlandı. 18 akademisyen sanatçısına ait 50 eseri bir araya getiren serginin açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan da katıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü onuruna düzenlenen bu özel sergide bulunmak bizler için ayrı bir önem taşıyor. Bugün Doğu Akdeniz'e baktığınız zaman, bağımsız ve özgür bir KKTC görüyoruz. Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılan Türk Devletler Teşkilatı zirvesinde KKTC gözlemci statüsüne kabul edildi. Ülke olarak elde ettiğimiz bu başarı ileriki günlerde daha büyük adımlar atmamıza yardımcı olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi sanatçılarının eserleri, KKTC'nin tarihini ve kültürünü en güzel şekilde bizlerle buluşturuyor. Sanat eserleri ülkeyi, insanlığı ve tüm tarihi geleceğe taşıyan en büyük hazinelerdir. Cumhuriyet'in 39'uncu yıl dönümü kutlamaları sırasında tören alanında milli gururumuz GÜNSEL'in çeşitli renkleriyle insanları selamlamasının çok daha derin bir anlamı vardı. O da şudur ki, KKTC üreten, geliştiren ve tüm projelerini hayata geçiren bir ülkedir" diye konuştu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 429'uncu sergisi olma özelliği taşıyan; resim, heykel, vitray, seramik ile baskı resimlerden oluşan Cumhuriyet Sergisi, 25 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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Cumhuriyet Sergisine Cumhurbaşkanı Tatar katıldı
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