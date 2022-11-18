Ölülerin kayıkçısının heykelciği ilk kez sergilendi

İZMİR Arkeoloji Müzesi'nin deposundaki nadir eserlerin birer aylık sürelerle hazine odasında sergiye açılmasını sağlayan "Göremediklerinizi Göreceksiniz" projesinin kasım ayı konsepti "ölü kültü" oldu. Sergide, günümüzden binlerce yıl önceki cenaze merasimlerini anlatan ya da kazı çalışmaları sırasında mezarlıklarda bulunmuş eserler tanıtıldı. Urla'daki Klazomenai Antik Kenti kazısından 2014'te çıkarılan sandal ve içindeki kayıkçının pişmiş topraktan heykelciği de serginin parçaları arasında yer aldı. Antik Çağ'da ölü ruhları sandalla Stiks Nehri'nden geçirerek mitolojinin yeraltı tanrısı Hades'e götürdüğüne inanılan kayıkçı Kharoon'u anlatan yaklaşık 2 bin 400 yaşındaki heykelcik, restore edildikten sonra ilk kez ziyarete açılmış oldu. Aliağa ilçesindeki Kyme Antik Kenti'ndeki mezar kazılarından çıkarılan Helenistik Dönem'den kalma bir kuğunun taşıdığı Sparta kraliçesi Leda'nın heykelciği de serginin eserleri arasında bulunuyor. Serginin son parçalarını da Seferihisar ilçesinin Teos bölgesindeki nekropol alanından çıkarılan Arkaik Dönem'e ait pişmiş topraktan yaklaşık 11 santimetre boyundaki 2 heykelcik oluşturdu. Erkek heykellerinin yaklaşık 2 bin 600 yıllık olduğu tahmin ediliyor. AA