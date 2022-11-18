Türkiye’nin en genç koleksiyonerinden “Yüzler ve Gizler” sergisi

Türkiye'nin seçkin sanatçılarından oluşan Avukat Ulaş Değirmenci'nin uzun yıllar içerisinde oluşturduğu Koleksiyonu'ndan özel bir seçki, Dilek Karaaziz Şener'in küratörlüğünde CerModern'de sanatseverlerle buluşuyor. "Yüzler ve Gizler" adıyla hazırlanan resim koleksiyonu seçkisi, Türkiye'nin modern ve çağdaş sanat eserlerinden oluşuyor.

Koleksiyonun oluşma sürecine dair öyküsü, Değirmenci'nin Nuri İyem resimlerinin koleksiyona dahil edilmesiyle başlıyor ve Neş'e Erdok resimlerine karşı duyduğu özel ilgiyle birlikte sanatçının farklı dönemlerinden önemli yapıtların koleksiyonuna eklemesiyle devam ediyor. Genç koleksiyoner Değirmenci'nin odağında bu ressamların yanı sıra Fikret Mualla ve Mehmet Güleryüz yer alıyor. CerModern'de gerçekleştirilen sergide özellikle bu ressamların farklı dönemlerine ilişkin eserleri izleyiciye sunuluyor.

Türkiye resminin köşe taşlarını oluşturan önemli sanatçıların eserlerinin seçilmesi Ulaş Değirmenci koleksiyonunun en önemli özelliklerinden birini oluşturuyor. CerModern'de sanat severlerle bir araya gelen Yüzler ve Gizler sergisi koleksiyon içinden seçilen çok özel eserlerin bir arada izleyicisine ulaşacağı nadide bir noktada duruyor.

"YAZIDAN ÖNCE RESİM VARDI"

Değirmenci, koleksiyonun oluşma süreci ve seçimi konusundaki sorulara ise "Her resmin bir öyküsü olması gerekliliğine inanıyorum, bu nedenle koleksiyonum ağırlıklı olarak figür resminden oluşuyor" cevabını veriyor ve koleksiyonuyla ve sergiyle ilgili düşüncelerini şöyle ifade ediyor:

"Sergilenmekte olan resimler, yıllardır büyük bir heyecan, tutku ve özenle oluşturmaya çalıştığım ve halen de genişlemeye devam eden koleksiyonumdan seçilen örneklerden oluşuyor. Bu serüvende, her bir resmin koleksiyona kazandırılmasına yaşadığım mutluluğu, resimleri bugün izleyicinin beğeni ve eleştirisine sunarak bir kez daha pekiştiriyorum.

Dekoratif amaçlı resim alımından, koleksiyon bilinciyle resim toplamaya evrilen bu sürecin başlarındayken, koleksiyonun bu denli genişleyebileceğini ve sergilenebilecek düzeye erişebileceğini hayal dahi edemezdim. "Yazıdan önce resim vardı" cümlesinin beni cesaretlendirmesiyle ve figüratif resmin üzerimde bıraktığı güçlü etkiyle bugünlere gelen koleksiyonum, umarım aynı tutku ve heyecanla genişlemeye devam eder."

Sergi küratörü Dr. Dilek Karaaziz Şener ise seçkiye dair yorumunu; "Serginin Yüzler ve Gizler adıyla gerçekleşmesi, hem koleksiyoncunun hikâyesine hem de her resmin kendi içinde sakladığı yüzlerin ve gizlerin satır aralarına doğru izleyiciyi, öykülerin tümüne, umutlara, keşiflere, olaylara, yüzlere, izlere ve belki de kendi öykülerine karşın beklentilerine yakınlaştıracaktır" diyerek özetliyor.

Yüzler ve Gizler sergisi, süreç içerisinde sergiye dâhil olacak eserler için boşluklar da sunarak yaşayan bir koleksiyondan yaşayan bir sergi yansıtmayı hedefliyor. Türkiye'nin belki en genç koleksiyonerinin ülkenin modern resim tarihindeki en özel parçalarına sahip koleksiyonu bir dönemi ortaya koyarken ona yeni ve genç bir bakışla bakmayı da sağlayacak.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ RESSAMLAR

Avukat Ulaş Değirmenci koleksiyon seçkisinde yer alan sanatçılar: Abidin Dino, Adnan Turani, Alaettin Aksoy, Avni Arbaş, Burhan Doğançay, Burhan Uygur, Cihat Burak, Devrim Erbil, Eren Eyüboğlu, Ergin İnan, Fahrelnissa Zeid, Fikret Mualla, Hakan Gürsoytrak, İbrahim Balaban, Komet, Mehmet Güleryüz, Mevlut Akyıldız, Mustafa Ata, Naile Akıncı, Nedim Günsur, Neş'e Erdok, Neşet Günal, Nuri Abaç, Nuri İyem, Nurullah Berk, Orhan Peker, Oya Zaim Katoğlu, Ömer Kaleşi, Ömer Uluç, Özdemir altan, Selma Gürbüz, Şadan Bezeyiş, Şükriye Dikmen, Turan Erol, Turgut Zaim, Yüksel Arslan.

16 Kasım 2022 – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında "Yüzler ve Gizler" isimli sergiyle ilk kez CerModern'de sergilenecek.