33 ülkeden 56 fotoğrafı bir araya getiren sergi

3 farklı kategoride düzenlenen yarışmada, ödül ve sergileme hakkı kazanan sanatçıların eserleri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından fotoğrafseverlerle buluşturulacak. YDÜ himayesinde 33 farklı ülke fotoğrafçısının 56 ödüllü fotoğrafının yer alacağı sergi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 430'uncu sergisi olacak. "I.Uluslararası Çoklu Fotoğraf Yarışması FOTOMAN 2022" 19 Aralık 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

"I.Uluslararası Çoklu Fotoğraf Yarışması FOTOMAN 2022"da, dünya fotoğrafına yön veren pek çok uluslararası federasyonun da onayı bulunuyor. Bunlardan ilki UNESCO tarafından da tanınan ve 103 ülkede üyesi bulunan FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu). Ayrıca PSA, GPU, IAAP gibi uluslararası federasyonların da yarışmada patronajı (onayı) bulunuyor.