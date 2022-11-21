Serebral palsili Büşra ‘Sesimin Sesi’yle engelleri aşıyor

Serebral Palsiden dolayı eğitim hayatının içinde yer alamayan Büşra Aydar, okuma yazmayı evde ev hanımı olan annesinden öğrendi. "Benim ilk öğretmenim de annemdi, ilk karnemi veren de annemdi" diyen Aydar, "Annem çok zeki bir ev hanımıydı. Bana okuma yazmayı öğretti. 10 yaşında okuma yazmayı öğrendim. 13 yaşımda da şiir yazmaya başladım" diye konuştu.



İLK ŞİİR KİTABINI 13 YAŞINDA ÇIKARDI

İlk şiirini 13 yaşında yazan Aydar, "Annem komşudaydı. O gün Çanakkale Zaferiydi. Ben de evde tek başıma 'Çanakkale Geçilmez' şiirini yazdım. Şiirin ne demek olduğunu bile bilmiyordum. Annem gelince yazdığım şiiri göstererek onun ne olduğunu sordum. Annem de 'Bu bir şiir. Şiir insanın özetidir' dedi" diye anlattı. 'Şiir insanın özetidir' sözünden çok etkilenen Aydar, annesinin yardımıyla şiirlerini çoğalttı ve ilk şiir kitabı 'Hor Görmeyin Beni'yi çıkarttı. Halk eğitim merkezinde beşinci sınıfı bitiren Aydar, açık öğretimden ortaokul ve liseyi de bitirdi. Bu dönemde de şiir yazmaktan vazgeçmeyen Aydar, 'Gönül Ne İster' ve 'Her Şeye Rağmen Hayatın İçindeyim' isminde iki şiir kitabını daha çıkardı.

"ERDOĞAN'A ŞİİR OKUMAK HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASIYDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a canlı yayında şiir okuduğunu anlatan Aydar, "Hayatımın dönüm noktası diyorum ben bu ana. O zamanlar en büyük hayalim o zamanlar Başbakan olan Erdoğan'a şiir okumaktı. Bu hayalim gerçekleşti. 2012 yılı benim için zafer yılıdır" dedi.

ANNESİNE VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ, DİPLOMAYI ALDI

Üniversite sınavına girmeden bir hafta önce annesini kaybeden Aydar, o sene üniversiteyi kazanamadı. Ama annesine sözünü verdiği üniversite diploması için çalışmaya devam etti. "Annemin bana okuma yazma öğrettiği günden beri sözüm vardı. Üniversite diplomasını alacaktım. Ve sözümü yerine getirerek ertesi yıl Büro Yönetim ve Yönetici Asistanlığı bölümünü bitirdim" diye konuştu. "Ben hayatı bazen dalgaya alıyorum. Çünkü hayat benimle çok oynadı. Hiç acımadı bana. Ama ben tırnaklarımla kazıyarak hayat mücadeleme devam ettim" diye konuşan Aydar, en büyük yıkıntısının annesini kaybetmesi olduğunu söyledi. "Ben engelimden dolayı hiç isyan etmedim. Ama annemi kaybettiğim gün isyan ettim. Ama şimdi toparladım" ifadelerini kullandı.

"KADER BİZE İP ATLATMADI BİZ DE MİKROFONLA OYNADIK"

Şimdi İçişleri Bakanlığı'nda çalışan Aydar, aynı zamanda Gençlik Radyosu'nda radyo programı sunuculuğu yapıyor. En büyük hedefi televizyon programında sunuculuk yaparak daha büyük kitlelere ulaşmak olan Aydar, 12 yaşından beri mikrofonun elinde olduğunu ve radyo, televizyon programlarına çok ilgisi olduğunu söyledi. Aydar, "Herkes ip oynarken benim elimde mikrofon vardı. Kader bize ip atlatmadı. Biz de mikrofonla oynadık" dedi.

KEKELEMESİNİN FARKINDALIK OLUŞTURMASI İÇİN CANLI YAYINI SEÇTİ

"Sene 2022 oldu ama çoğu insan çocuğunu dışarı çıkarmıyor" diyen Aydar, "Engeli kabullenemeyen bireyler var. Benim henüz okuma yazma bilmeyen engelli birey arkadaşım var" dedi. Gönüllü olduğu 'Sesimin Sesi' programıyla engellilerin sesi olmayı amaçladığını söyleyen Aydar, "Ben güneşi göstermek için, bir şeyleri kabullendirmek için, bir şeylere sebep olmak için bu programı yapıyorum" dedi. Programı canlı yayın olarak yapmasının nedenini "Diğer insanların, kekelemesini duymasını istiyorum. Çünkü toplumun engelli insanların bir şeyler yaptığının farkına varmasını istiyorum" sözleriyle açıkladı. "Önemli olan insanların engelleri kendi gönlünde, zihninde yenmesi. Bizim asıl sağlıklı insanlara ulaşıp onların yüreğindeki engeli kaldırmamız gerekiyor" diyen Aydar, engelsiz bir dünya için engelli programı yaptığını söyledi. "'Ben de sesimi duyurmak istiyorum, ben de varım' diyen herkesi yayına bekliyorum. Söz onların biz sadece aracıyız" dedi.