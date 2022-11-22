Müziğin kalbi İstanbul ve Ankara’da attı

T.C.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 11. Uluslararası Klarnet Festivali; İstanbul AKM'de ve Ankara CSO Ada Yerleşkesi Ana Salonu'nda gerçekleşen konserler ile tamamlandı. İran asıllı sanatçı Azam Ali, Ankara'da verdiği konserinde İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenleri anarak terör eylemine karşı destek konuşması yaptı.Sanatçı ardından Carmen Rizzo ile kurduğu Niyaz adlı grubuyla binlerce kişiye konser verdi. Piyanist ve besteci Kerem Görsev ile caz sanatçısı Elif Çağlar'ın birlikte oluşturduğu Kerem Görsev Trio feat, müzikseverlere büyüleyici bir yolculuğa çıkardı.Serkan Çağrı'nın klarnet sanatçısı Vassilis Saleas ile yıllar sonra yeniden aynı sahnede buluştuğu konserlerde ise Türk ve Yunan kültürünün en özel eserleri seslendirildi. İkili, sahnedeki uyumları ile seyirciden tam not aldı.