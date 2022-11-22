Ödüllü tiyatro oyunu İstanbul sahnesinde

İskoç tiyatrosunun yükselen yıldızlarından David Leddy'nin 'Yitik Coriolanus' adlı oyunu, kara komedi yorumuyla ilk kez Türkiye'de. Üç yakınının ölümüyle sarsılan Chris'in hikayesini anlatan oyun, ilk kez 2017'de Glasgow'da sahnelenmiş ve Scottish Arts Club Theatre Award ile The Stage Edinburgh Award ödüllerine layık görüldü. 'Chris' karakterini önce yazarın kendisi, daha sonraki bir yapımda ise kadın oyuncu Irene Allan canlandırdı. Türkiye'de ise bu rolü Ahsen Gül Ever üstleniyor. Oyun, 28 Kasım'da Kadıköy'de izleyici ile buluşuyor.