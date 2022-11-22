Uğur Yücel’in oyununa büyük ilgi

Yıllar sonra Uğur Yücel'i tiyatro sahnelerine döndüren Neyzen Tevfik 'Hiç' adlı oyun, kapalı gişe oynuyor. Ustanın bu hafta Maslak'ta bir gösteri merkezinde iki gün sahneye çıkacağı oyunun tüm biletleri tükendi. Can Yücel'in yönettiği oyun, geçtiğimiz hafta Bodrum ve İzmir'de ilk kez seyirciyle buluştu, dakikalarca ayakta alkışlanıp övgüler topladı. Neyzen Tevfik 'Hiç' oyunu, 6 Aralık'ta İstanbul Anadolu yakasında, 15 Aralık'ta Eskişehir'de ve 16 Aralık'ta da Bursa'da izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.