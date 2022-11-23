33 ülkeden 56 eserin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı

Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Salon Başkanı Nino Mgenashvili Kuzey Kıbrıs'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu güzel ülkede pek çok dostumuz var. Ülkenizi çok seviyorum ve burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. YDÜ ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası etkinliklerle de dünyadaki meslektaşlarımızla daha etkin bir bağ kurmayı amaçlıyoruz" ifadesini kullandı" dedi.





Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, açılışını yaptıkları ödüllü fotoğraf sergisinde ağırladıkları Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Başkanı Kakha Pkhakadze, Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Salon Başkanı Nino Mgenashvili ve fotoğraf sanatçılarına hitaben; "Gürcistan'dan dostlarımızı ülkemizde ve üniversitemizde ağırlamak bizler için büyük bir mutluluk" diye konuştu.

3 farklı kategoride düzenlenen yarışmada, ödül ve sergileme hakkı kazanan sanatçıların eserleri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından fotoğraf severlerle buluşturuldu. 33 farklı ülke fotoğrafçısının 56 ödüllü fotoğrafının yer aldığı sergi, 19 Aralık'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.