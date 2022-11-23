Selçuklu’nun simgelerinden İnce Minareli Medrese’ye ’restorasyon’ kararı

Üzerinden geçen 8 asrın ardından İnce Minareli Medrese, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla restore edilecek. Medresede hadis ilmi başta olmak üzere astronominin de öğretildiğini söyleyen Vakıflar Konya Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, "Eser 1250-1265 arasında yapılmış olmalı. O günkü çiniler halen duruyor. Minaremiz 1901 yılında yıldırım çarpması sonucu yarısı yıkılıyor. Bu çinilerin tamamı elden geçirilerek restore edilecek. Burası bir medrese, burası bir üniversite, üniversite olması nedeniyle farklı ilimler de burada öğretilmiş. Astronominin de gösterildiğine dair birtakım emareler var. Özellikle kubbesindeki yıldızları temsil eden çinilerle burada başka ilimlerin öğretildiğini de düşündürüyor. Burası Anadolu'daki en büyük üniversite ve hoca yetiştiren bir üniversite. Buradan yetişen bütün öğrenciler Osmanlı'nın hocaları haline geliyor" diye konuştu.