"Buğday Tanesi" filminin geliri ile engelsiz yaşam merkezi kurulacak

GERÇEK BİR MÜCADELE ÖYKÜSÜ

Yaşadığı haksızlıklara ve ötekileştirilmeye karşın büyük bir cesaretle mücadele veren Serkan Bayram, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Milletvekili, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeliğini yapmış başarılı bir avukat, örnek bir eş ve aile babası. Film, Serkan Bayram'ın kendi mücadelesinin yanında engelli bireylerin hayatlarına da dikkat çekerek çok sayıda kahramanın başarısını sinema perdesine aktarmasıyla da ilham verici bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor.

SERKAN BAYRAM: BİR ENGELLİ KARDEŞİMİZ DAHİ, HAYATA TUTUNMA AZMİNİ GÖSTERİRSE AMACIMIZA ULAŞMIŞ OLACAĞIZ

"Bu film ile yaşadıklarımdan yola çıkarak topluma rol model olmayı amaçladık. Ayrıca içeriğinde Cumhurbaşkanımızın yaklaşık yirmi sene boyunca engellilerle yakından ilgilenerek gerçekleştirdiği sessiz devrimi de aktardık" diyen Serkan Bayram, Türkiye'de engelli sayısının on milyona yakın olduğunu, aileleriyle birlikte doğrudan etkilenen insan sayısının kırk milyonu bulduğunu belirterek şunları kaydetti: "Bu film Türk siyasi tarihinde, Türk sinema tarihinde de bir ilke imza atacak. En az on milyon gişe geliri elde edeceğimize inanıyorum. İnsan odaklı bu film, dört duvar arasında kalacakken, hayata tutunmuş, mücadele vermiş Serkan gibilerin, topluma nasıl faydalı olunabileceğini gösteren bir umut filmi. Bu film sayesinde bir engelli kardeşimiz dahi, hayata tutunma azmini gösterirse film amacına ulaşmış olacak."