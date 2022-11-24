Çeyrek asırdır kitap severleri, yayınevleri ile buluşturan fuar

1997 yılında Bartın ilinde kitap okuma alışkanlığını artırmak ve çeşitli yazarları kitapseverleri ile buluşturmak amacıyla yola çıkılan kitap fuarı bu yıl 25'ncisi düzenleniyor. Bartın Belediyesi himayelerinde yapılan fuar iki yıldır Uluslararası düzeyde yapılıyor. Fuara Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan' da katıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Yerel yönetimlerin kültüre, sanata sahip çıkması gerekliliği belirterek" Yerel yönetimlerin kültüre, sanata sahip çıkması gerekliliği bilinciyle belediyemizin düzenlediği etkinlikler arasında bulunan, birkaç büyük şehir dışında Anadolu kentinde 2019 yılında pandemi sürecinden dolayı zorunlu olarak ara verdiğimiz, 14 Ekim 2022 tarihinde Amasra İlçemizde yaşanan ve hepimizi derin üzüntüye boğan maden kazası sebebiyle ertelediğimiz Kitap Fuarı bu sene 25'nci kez düzenleniyor. Bu etkinliğin başlangıcında ve devamlılığında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hz. Muhammet'e gönderilen ilk sure "Yaratan Rabbinin adıyla oku" olmuştur. Okumak, öğrenmek, insan yaşamının uyum ve denge içinde kurulabilmesinde büyük önem taşımaktadır. Eğitim, kültür ve sanatla ilişki içinde olmak bireyin kendisini tanımasına, kişiliğini geliştirmesine yardımcı olduğu gibi, ortak duygu ve düşünceler oluşturarak, paylaşımı güçlendirmekte, bireylerin birbirine karşı anlayışlı, hoşgörülü saygılı olmasına ortam hazırlamaktadır."

Kitapla Aydınlığa Sloganı 25 Yaşında

Belediye Başkanı Cemal Akın"Bireylere olduğu kadar toplumlara da ayna tutan eğitim, kültür ve sanat insanoğlu için tarihin her döneminde vazgeçilmez, kitaplar ise yol gösterici olmuştur. İnsan olmanın, yaşamanın, gelişmenin, hep ileri ve aydınlığa yürümenin en anlamlı göstergelerinden sayılan kültür ile toplumlar güç kazanmış, zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, özgüveni yüksek, olgun bireylere dönüşmelerinde kültür ve sanatın en etkin araç ve yöntemlerden olduğuna inanıyor, belediye olarak bu tür etkinlikler ile onları destekliyoruz." dedi.

Vali Dr. Nurtaç Arslan ise Bartın'ın sosyal, kültürel ve sanat yaşamına önemli değerler katan en güzel etkinliklerden biri olduğunu belirterek "Okuma kültürünün yaygınlaştırılması adına çok önemli bir görevi de yerine getiren bu etkinlik tam anlamıyla bir kitap ve kültür şölenine dönüşüyor. 1997 yılından bu yana kararlılıkla düzenlenen ve geleneksel hale gelen bu fuarının nice yıllar devam etmesini temenni ediyorum. Bu faaliyete ev sahipliği yapan Belediye Başkanımız ve ekibini kutluyor, Bartın'ın kültür ve sanat hayatına bu güzel katkıyı yaptıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu

BARTIN ŞAİR HASAN BAYRI UNUTULMADI

Bu yıl 23. Si düzenlenen Bartın Şair Hasan Bayrı adına düzenlenen şiir yarışmasını Karamanlı şair İbrahim Şaşma" Yunus'un Diliyle" isimi eseri ile birinci oldu.

14 Ekimde Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasında yaşamlarını yitiren 42 madenci şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu pankart 8 gün boyunca fuar alanında asılı kalacak. Pankart ise "Maden Şehitlerimizi Saygı İle Anıyoruz" yazısı yer alıyor. Ayrıca konuşmalarda şehit madenciler için rahmet ve mekanlarının cennet olması, ailelerine ve sevenlerine bir kez daha baş sağlı dileklerinde bulunuldu.

17 Yayın evinin katıldığı fuar da 8 gün boyunca, 20 yazar okurları ile buluşup imza günü ve söyleşi düzenlenecek. Fuar açılışına Bartın Halkı yoğun ilgi gösterirken, Vali Nurtaç Arslan, protokol üyeleri katıldı. Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen fuar 8 gün boyunca sabah 10.00 – akşam saat 20.00 arasında açık kalacak. Fuarın ilk gününde çocukların kitap fuarına ilgi göstermesi ve yaşlarına göre kitap almaları dikkat çekti.