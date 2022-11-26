6 bin kişi 30’uncu yıl konserinde buluştu

1992 yılında Fenerbahçe ve Türk sporunun gelişmesi için birçok projeyi hayata geçiren 1907 Fenerbahçe Derneği, 30'uncu yılını çok özel bir konser ile kutladı. Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği, yaklaşık 6 bin izleyicinin katıldığı gecede Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Şef Orçun Orçunsel eşliğinde Fahir Atakoğlu sahneye çıktı.Gecede konuşma yapan 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, şunları söyledi: "30'uncu yılımızı sadece dernek üyelerimizle değil, FB camiası ve hatta farklı renklere gönül veren bir toplulukla kutlamanın çok daha anlamlı olacağını düşündük. Farklılıklarımız aslında bizim zenginliklerimiz. Spor ve müziğin ortak noktaları birleştirici olmaları. Bu nedenle müziğin değişik alanlarında ülkemizin değerli sanatçılarını bir araya getirdik. Umarım bu gece olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını da birlik olarak, coşkuyla, huzurla kutlarız."