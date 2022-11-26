Danslar eşliğinde Frank Sinatra şarkıları

İş Sanat, Londra prodüksiyonu 'Simply Sinatra' konserini seyirci ile buluşturdu. Orkestra şefliğini Matt Roberts'ın üstlendiği konserin solistleri Stephen Triffitt ve Katie Birtill'e, London Concert Orchestra ve dansçılar Leila Stewart ve James Wilson eşlik etti. Müzik ve dansın bir araya geldiği konserde; Frank Sinatra'nın 'Come Fly With Me', 'Moon River' gibi şarkıları seslendirildi.Avrupa'nın önemli kültür sanat merkezlerinden Barbican Center'ın sezon programında yer alan konser beğeni toplarken, seyirciler sanatçılar, orkestra ve dansçıları dakikalarca ayakta alkışladı.