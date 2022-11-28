Tiyatro festivalini binlerce sanatsever izledi

2.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile Mersinlilere dolu dolu bir hafta geçirdi. Tiyatro festivalinde toplam 6 oyun sanatseverler ile buluştu. Süheyl ve Behzat Uygur Kardeşler ve Türk tiyatrosunun usta isimleri festivalde oyunlarını sergiledi. Düzenlenen her tiyatro oyununda salonlar doldu taştı. Sahnelenen tüm oyunları Mersinliler ücretsiz izledi.

Komedi Oyunları Festivali'ni izlemek için çocukları ile gelen Havva Nur Tok Mutlu "Çok avantajlı bir durum. Büyük oyunlarda var, teşekkür ederiz" derken, Savaş Gürkan isimli vatandaş ise festivalin Mersin için bir zenginlik olduğunu belirterek, "Geçen yıl gelememiştik. Bu yıl oyunların tamamını oğlumla beraber takip etmeye çalıştım. Mersin açısından iyi bir zenginlik" diye konuştu.