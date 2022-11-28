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Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:46

Tiyatro festivalini binlerce sanatsever izledi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tiyatro festivalini binlerce sanatsever izledi

Mersin’de gerçekleştirilen Komedi Oyunları Festivali sona erdi. Binlerce sanatsever Türkiye’nin seçkin tiyatrolarını Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz izleme fırsatını buldu. Festival kapsamında sahnelenen oyunları vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

2.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile Mersinlilere dolu dolu bir hafta geçirdi. Tiyatro festivalinde toplam 6 oyun sanatseverler ile buluştu. Süheyl ve Behzat Uygur Kardeşler ve Türk tiyatrosunun usta isimleri festivalde oyunlarını sergiledi. Düzenlenen her tiyatro oyununda salonlar doldu taştı. Sahnelenen tüm oyunları Mersinliler ücretsiz izledi.

Komedi Oyunları Festivali'ni izlemek için çocukları ile gelen Havva Nur Tok Mutlu "Çok avantajlı bir durum. Büyük oyunlarda var, teşekkür ederiz" derken, Savaş Gürkan isimli vatandaş ise festivalin Mersin için bir zenginlik olduğunu belirterek, "Geçen yıl gelememiştik. Bu yıl oyunların tamamını oğlumla beraber takip etmeye çalıştım. Mersin açısından iyi bir zenginlik" diye konuştu.

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Tiyatro festivalini binlerce sanatsever izledi
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