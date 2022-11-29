Aralıkta yıldızlar geçidi

Kültür-sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlikleri aralık ayında da devam edecek. Bu ay Uniq'te Demet Akbağ, Salih Bademci, Sinem Ünsal ve Burak Dakak'ın yer aldığı 'Aydınlıkevler', Uğur Yücel'in performansıyla 'Neyzen Tevfik', İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'ın başrollerinde yer aldığı 'Sırça' tiyatroseverlerle buluşacak. 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' ile Yasemin Sakallıoğlu ve Fransız Dj Trym da seyirci karşısına çıkacak. Öte yandan Charlize Theron, Brad Pitt, Halle Berry gibi dünyaca ünlü oyunculara koçluk yapmış Ivana Chubbuck da workshop'uyla izleyicilere farklı bir deneyim yaşatacak.