idefix, geniş ürün yelpazesinde ilkokul çağından üniversite dönemine kadar bütün dersler için birbirinden farklı okula yardımcı ders kitaplarına yer veriyor. Yalnızca yardımcı ders kitaplarıyla sınırlı kalmayan idefix'te yeni müfredatı takip eden merkezî sınavlara hazırlık kitapları da bulunuyor. Gelin, ders ve sınava hazırlık kitaplarının okul başarısına etkisini ve bu kitapların seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini beraber inceleyelim.

Ders-Sınava Hazırlık Kitaplarının Okul Başarısına Etkisi Nedir?

Okula yardımcı kitaplar ve sınavlara hazırlık kitapları; öğrencilerin başarılı olmak için edindikleri; içinde konu anlatımı, soru çözümü, test ve alıştırmaların yer aldığı kitaplar olarak tanımlanabilir. Peki, bu kitapların başarıya etkisi nedir?

Konu anlatımlı kitaplar ile anlaşılamayan veya eksik kalınan noktalar tamamlanabilir.

Test ve alıştırma içeren kitaplarla konuların daha iyi kavranması ve pratiklik kazanılması sağlanabilir.

Sınava hazırlık kitaplarıyla farklı soru çeşitleri önceden çalışılabilir ve bol soru çözümüyle öğrenciler gerçek sınava girmeden önce hız kazanabilir.

Küçük yaş gruplarında okuma yazma öğrenimine yardımcı olunabilir.

Yine küçük yaş gruplarında etkinlik içeren kitaplar aracılığıyla ince motor becerileri geliştirilebilir.

Ders-Sınava Hazırlık Kitapları Nasıl Seçilir?

Yardımcı ders kitaplarının ve sınava hazırlık kitaplarının faydalı olabilmesi için kitapların seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Kitapların seçiminde:

Kitabın öğrencinin düzeyine göre belirlenmesi

Müfredatı takip eden yeni basım ders kitaplarının tercih edilmesi

Öğrencinin başarı düzeyinin göz önünde bulundurulması

Hangi amaçla kitaba ihtiyaç olduğuna karar verilmesi

Kitabın alanında uzman, başarılı öğretmenler tarafından hazırlanması

Yardımcı kitapların kâğıt kalitesinin, yazı boyutunun, tasarım ve görsellerinin dikkatlice incelenmesi

Online çalışmayı seven öğrenciler için kitabın videolu çözümlerinin olup olmaması gibi birçok kriter büyük önem taşıyor.

Anaokulu ve İlkokulda Ders-Sınava Hazırlık Kitaplarının Kullanımı

Anaokulunda ve ilkokulun ilk yıllarında öğrencilerin motor becerilerinin geliştirilmesi, temel bilgileri ve okuma yazmayı öğrenmeleri amaçlanıyor. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan yardımcı kitaplar; resimli, aktiviteye ve alıştırmaya dayalı kitaplar oluyor. İlkokulun son yıllarında ise matematiksel becerilerin geliştirilmesi ve dil becerilerinin arttırılması daha fazla önem kazanıyor. Bu dönem için hazırlanan kitaplarda sıklıkla bulmacalar, problemler ve eğlenceli etkinlikler bulunuyor. Sizin de anaokulu veya ilkokul düzeyinde bir çocuğunuz varsa Ders / Sınav Kitapları kategorisindeki birbirinden kaliteli ve faydalı kaynağa ulaşabilir, alışverişinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

Ortaokul ve Lisede Ders-Sınava Hazırlık Kitaplarının Kullanımı

Ortaokul ve lise dönemlerinde kullanılan ders kitapları, büyük oranda sınavlara hazırlık yapmak amacıyla tercih ediliyor. Yüz binlerce öğrencinin katıldığı sınavlarda başarı kazanmak için pratik yapmak, konulara hâkim olmak ve zaman yönetimini sağlamak önem kazanıyor. Bu becerileri geliştirmek amacıyla onlarca farklı kaynak kitap arasından en doğru yardımcı kitapların seçilmesi gerekiyor. Bu noktada idefix, birçok kitap çeşidini en uygun fiyatlara sunarak onların başarısına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Üniversite ve Üniversite Sonrasında Ders-Sınava Hazırlık Kitaplarının Kullanımı

Üniversite dönemindeki öğrenciler, kendi alanlarında birçok farklı ders alıyor. Üniversite öncesi dönemin aksine bu dönemde öğrenciler, kendi ders kitaplarını kendileri tedarik ediyor. Aynı zamanda üniversite sonrası için merkezî sınavlar da devam ediyor. Örneğin; akademik kariyer hedefleyen öğrenciler; ALES, YDS gibi sınavlara hazırlanıyor. Her iki dönem için gerek üniversite ders kitapları gerek lisansüstü hazırlık kitapları geniş ürün yelpazesiyle idefix'te yer alıyor.

Siz de ihtiyacınıza uygun ders ve sınava hazırlık kitaplarını idefix'te bulabilirsiniz.