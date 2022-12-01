Göbeklitepe’den bile eskiydi! Tahrip edildi...





"Bölgenin koruma altına alınarak turizme kazandırılması gerekiyor"



Bölgenin kurtarma kazıları yapılıp, koruma altına alınarak turizme kazandırılması gerektiğini belirten Haberal, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere devletimizin ilgili kurumlarının bu bölge ile ilgilenmesini talep ediyorum. Burası sit alanı ilan edilmiş, fakat kaçıncı sit alanı olarak ilan edilmiş. Bölgenin yeniden incelenerek koruma altına alınmasını ve yapılacak kurtarma kazılarıyla bu bölgenin ülkemize kazandırılmasını talep ediyorum. Burasının önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Araç'ta Kahintepe diye bir bölgemiz var. Araç Barajı inşaatında ortaya çıktı. Ama oradaki kurtarma kazıları da durmuş vaziyette. Kahintepe'nin daha önceki araştırmalarında Göbeklitepe'den daha eski olduğunu söylediler. Bu bölgede bir yaşamın olduğu ve daha bir ses getireceği düşünülüyordu. Kahintepe'ye gidip baktığımda üzeri örtülmüş, kazılar da durdurulmuş. Buraların hayata geçirilmesi gerekiyor. Buradaki kurtarma kazılarının devam ettirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hem Kahintepe hem de Yukarı Güney köyünde bulunan bu Kadimi mevkiindeki bulunan antik kentin ortaya çıkartılması çok kolay oluyor. Burası 1 haftada ortaya çıkartılacak bir yer. Yabani otların oluşturduğu bir bölge. Hemen yakınından Soğanlı Çayı geçiyor. Bu bölgenin turizme kazandırılması gerekiyor. En başta burasının koruma altına alınması gerekiyor. Definecilerin, kaçak kazı yapanların uğrak yeri haline gelmiş. Burada şöyle de bir sıkıntı var. Muhtarlık ya da köylüler bile bu kaçak kazılar yüzünden sorunlar yaşıyorlar. Gelen giden insan ile uğraşmaktan onların başı derde giriyor" diye konuştu.