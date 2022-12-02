Dr. Levent Uysal yeni kitabını tanıttı: Önce kendini keşfet

"YETENEK ÇALIŞARAK VE MERAK EDEREK OLUŞUYOR"

Yeteneğin doğuştan gelmediğini savunan ve bunu vurgulayan Uysal, "Yetenek, çalışarak ve merak ederek oluşuyor. Bireyler hangi konuda yetenekliyseler bunu geliştirmeliler ve diğer insanlara bu doğrultuda fayda sağlayacak yol haritalarını aktarmalılar. Herkesin kendini geliştirmesiyle ilgili bir yol haritası geliştirmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

"POZİTİF ENERJİ ÜRETİLSİN DÜŞÜNCESİNDEYİZ"

Yazdığı kitapların isimlerinde yer alan rakamlara da atıf yapan Uysal, "Hep rakamlarla vurguluyoruz ki akılda daha rahat kalsın. Bir pozitif enerji üretilsin düşüncesindeyiz. İnsanlar birbirleriyle pozitif diyalog kurmadıkça bir yere varamaz. Çünkü toplum faydalı bireylerden oluştuğunda istikrarın sağlanacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.