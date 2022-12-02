Türkiye’de 2021’de kültür harcamaları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin kültür ekonomisi ve kültürel istihdam verilerini açıkladı. Buna göre, kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 31,8 artarak 79 milyar 530 milyon 334 bin liraya yükseldi. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2021'de yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 52,4 oldu. Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,1 artarak 41 milyar 698 milyon 592 bin liraya çıktı. Harcamaların yüzde 72,2'si merkezi devlet bütçesinden gerçekleştirildi. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek pay ise yüzde 17,8 ile mimarlık alanında oldu.