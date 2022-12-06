Buğday Tanesi filmi Erzincan’da gösterime girdi

1 yaşındayken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikâyesini anlatan Buğday Tanesi kitabı, beyaz perdeye uyarlandı. Gelirinin tamamı engeli derneklerine bağışlanacak olan filmin ilk gösterimi 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde İstanbul'da yapıldı. Bayram, memleketi Erzincan'da gerçekleşen gösterime katılarak, vatandaşlara 'Buğday Tanesi' kitabını imzaladı.

Milletvekili Bayram; "Buğday Tanesi filmimiz Erzincan Refahiye ilçesi Üçören köyünde 1974 yılında 1 yaşında yaşamış olduğum kaza ile Refahiye Devlet hastanesinde 40 gün yoğun bakımda kalarak 41. gün yaşarken bu şehrimizin evlatları 41 yaşında beni vekil yaparak bağrına bastı. Bizlerde bu güne kadar her zaman başta Erzincan'ımız olmak üzere Türkiye'mize hizmet ettik. Bu film, klasik senaryosu olan filmlerden öte benim yaşamış olduğum hayatın yüzde birini yansıtıyor. Hayatımı tamamen konu alsak belki de on tane film çekmek zorunda kalırdık, bu hayat mücadeleci ve zor bir hayat. Buğday Tanesinin senaryosu tamamen organik ve orijinaldir. Türkiye'de yaklaşık olarak 10 milyona yakın engelli birey var. Ailesiyle birlikte hesapladığımızda 40 milyona yakın bir aile olduğumuzu görüyoruz. Bu film 10 milyon engelli kardeşimize umut ışığı olacak. Ailelerine de umut ışığı olacak. İnsanlığa ve dünyaya da bir umut ışığı olacağına inanıyoruz. Bu film Türk sineması ve Türk siyaset tarihinde de ilkleri kendi içinde barındırıyor. Buğday Tanesi filmi benim bağrından çıkmış olduğum aziz milletime hediyemdir. Bu filmi başta Erzincan olmak üzere bütün aziz milletime hediye ediyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımız, sessiz devrim yaptı"

Türkiye'de engellilerle ilgili konuların siyaset üstü olduğuna vurgu yapan Bayram, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bayram; "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıl boyunca sessiz devrim gerçekleşti, çok önemli hizmetler yapıldı. Engelliler yasası tüm siyasi partilerin desteği ile çıktı. Buradan başta Cumhurbaşkanımıza ve siyasi parti genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Bu film umuda yolculuk filmi, birçok tabuyu yıkacak bir film. Bu film evrensel bir film, partiler üstü siyaset üstü bir film. Çünkü, engelliler demek Türkiye ittifakı demektir" dedi. Senaryosu Serkan Bayrama ait olan, Volkan Kapkın tarafından kaleme alınan Buğday Tanesi Filminin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstlenirken, filmde ünlü sanatçı ve oyuncu Kutsi, Yeliz Akkaya, Deniz Arna, Devrim Kabacaoğlu, Yusuf Aytekin, Sinem Reyhan Kırımlıoğlu, Taha Yusuf Tan ve Erkan Bektaş rol aldı. Buğday tanesi filmi 3 bin 500 kişilik ekiple 40 günde çekildi ve vizyona girdi.