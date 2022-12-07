2 bin yıllık 'Hermes' ve 'Herme' heykelcikleri ilk kez sergide





İzmir Arkeoloji Müzesi Uzmanı Elvan Tural Tercan, "Sergimizde tanrı 'Hermes ile 'Herme'ler yer alıyor. Tanrı 'Hermes', 'tanrıların en kurnazı en hızlısı'. 'Tanrıların habercisi' olarak geçer. Başında kanatlı şapka, ayağında kanatlı ayakkabı ve asası ile liriyle tasvir edilir. Tüm hikayeyi ileten, hızından kimsenin dahi göremediği bir tanrıdır. 'Hermes'e ait gümüş bir figür var. Bunun dışında 'Herme'ler var. Adını tanrı 'Hermes'e ithafen verilmiş. Sınırları korumak için kullanılır. Tanrı 'Hermes', 'tüccarların koruyucusu ve yol göstereni'dir hatta ölülere de yol gösterir. Herkese yol gösteren bir tanrı olduğu için herkesin itibar ettiği bir tanrı. Ona ithafen 'Herme'ler yapılmış. Bu eser grubu 2000'li yılların başından beri müzemize kazandırıldı. İlk kez ziyaretçilere sunuluyor. Ziyaretçiler, merakla gelip ilk kez sunulan eserleri inceliyor" dedi.