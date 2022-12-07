Zeugma Mozaik Müzesi’ne 11 ay içinde 500 bine yakın ziyaret!





'424 bin kişiyi ağırladık, hedefe yakınız'

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, 11 ayda 424 bin ziyaretçi ağırladıklarını ve yıl sonunda 500 bin kişiye ulaşmayı istediklerini söyledi. Hayata geçirilen 'gece müzeciliği' projesi ile ziyaretçi sayısında artış olduğuna dikkat çeken Çomak, ''Şehrimizin ve ülkemizin tanıtımında müzemiz ülkemizin en önemli katkılarından birine sahiptir. Çok önemli bir ziyaretçi kitlesine sahibiz. En önemli mozaiklerimizin başında 'Çingene Kızı'mız geliyor. Yine Yunan ve Roma mitolojisine ait özellikte 'Europa'nın Kaçırılışı', 'Kahvaltıdaki Kadınlar', 'Afrodit'in Doğuşu', Akhilleus'un Truva savaşında kaçırılışını anlatan çok özel hikayeleri olan mozaiklerimiz var. Mozaiklerimin dışında müzemizin çok önemli bir eseri 'Mars' heykeli var. Savaş tanrısı 'Mars'ın bronzdan yapılmış kendi boyutundaki en önemli eserlerinden birisi de bu müzemizde. Gözleri altın kakmalı, bronzdan yapılmış bir elinde mızrak bir elinde bitki demeti heykel, Zeugma'nın hem savaşçı hem de barışçı bir kent olduğunu anlatan bir eserdir. 2022 yılı için 500 bin ziyaretçi bandına ulaşacağımızı hedeflemiştik. Bugün itibarıyla müzemizde 424 bin ziyaretçi ağırladık. Yıl sonuna kadar bu rakamın 500 bine ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu.