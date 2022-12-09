Özbek kültürünü sanatseverlerle buluşturacaklar

Özbekistan Cumhuriyet Sanatçıları Khasan Isakdjanov, Djaloliddin Ashrapov, Alovuddin Ashrapov, Makhmudjan Yakubdjanov, Dilshad Dadamatov, Doniyor Isakdjanov, Utkir Rakhimov, Javokhir Ubaydullaev, Mamurjon Najmutdinov, Mirazım Ashirov, Sardor Sıddıkov, Miryakhyo Makhmudkhojizoda, Makhmud Mutalov, Oybek Isakdjanov, Mirazim Ashirov, Khasan Aminov'un eserlerini bir araya getirecek olan serginin dikkat çekici eserlerinden "Büyük İpek Yolu"nda sanatçı Dilshod Dadamatov, eski çağlarda ve Orta Çağ'da Doğu Asya'yı Akdeniz'e bağlayan kervan yolunu tasvir ediyor.

Sergi, 30 Aralık Cuma gününe kadar ücretsiz gezilebilecek.