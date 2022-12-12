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Giriş Tarihi: 12.12.2022

Bu sonu olmayan bir aşk

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Bu sonu olmayan bir aşk

Semazenbaşı Abdurrahman Tevruz (40), semazenin başındaki sikkenin mezar taşını, hırkanın mezarını, tennuresinin ise kefenini simgelediğini söylüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu'nda Semazenbaşı olarak görev yapan Abdurrahman Tevruz (40), çocukluğundan itibaren devam ettirdiği tasavvuf kültürünü onlarca öğrenci yetiştirerek bugünlere taşıdı. İstanbul'da yaşayan Tevruz, semazenliğin "bir aşk meselesi olduğunu belirterek şunları söylüyor:
Bu bir aşk meselesidir. Kıyafetlerin tamamının öpülmesi, kâinattaki canlı ve cansız, insana hizmet eden her şeye değer verilmesi anlamını taşıyor.
Kıyafetlerde; renkler değişir, şekilleri değişir ama mana hepsinde aynıdır. Kolları yana açmak olgunluğa yönelişi simgeler. semazenin başındaki sikke mezar taşını, sırtındaki hırka mezarını, tennuresi ise kefenini simgeler. semazenlerin sağ elleri yukarıya, sol elleri aşağıya dönüktür. Bu; 'Hak'tan alır halka veririz' anlamını taşır.
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Bu sonu olmayan bir aşk
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