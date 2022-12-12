Mevlana Müzesi bu yıl 3 milyona yakın misafir ağırladı!

Her yıl dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen milyonlarca kişinin ziyaret ettiği, kültür, tarih ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındıran Mevlana Müzesi, Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen müzelerden biri olmayı sürdürüyor.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan ve Mevleviliğin merkezi sayılan Müze, hem yurt içi hem de dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla 1926'da müzeye dönüştürülen Mevlana Müzesi koleksiyonunda 10 bine yakın eser bulunuyor.

Tilavet Odası'nda hat sanatıyla alakalı levhalar, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminde devlet yöneticilerinin hediye ettiği kandiller, şamdanlar yer alırken, Mevlana ve Mevlevilik kıyafetleri de ayrı bir koleksiyonda sergileniyor.