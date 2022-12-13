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Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:59

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
3. Uluslararası Sinema Sempozyumu

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu “Kültür- Kimlik- İdeoloji” teması ile 8-12 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyetler’den 50'den fazla üniversite, resmi kurum ve sinema kurumlarının desteği ile düzenlenecek sempozyumda, dünyanın önde gelen iletişim ve sinema okullarından önemli sanatçı ve akademisyenler davetli konuşmacı olarak ağırlanacak.

YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) tarafından düzenlenecek sempozyuma bu yıl KKTC'den Prof. Dr. Belkıs Ayhan Tarhan, Türkiye'den Prof. Dr. Oğuz Makal ile tanınmış sinema eleştirmeni ve yazar Vecdi Sayar ve İran'dan Doç. Dr. Abdolhossein Laleh katılacak. Düzenleme Kurulu'nda Türkiye ve KKTC'nin seçkin üniversitelerinden alanlarının önemli isimlerinin bulunduğu 3.Uluslararası Sinema Sempozyumu'nda Türkçe ve İngilizce bildiriler sunulacak.

Hibrit şekilde düzenlenecek sempozyumda, "Kültür, Kimlik, İdeoloji" olarak belirlenen bu yılki tema ile bağlantılı olmak koşulu ile sinema dışındaki bilim dallarından da bildiriler kabul edilecek.

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3. Uluslararası Sinema Sempozyumu
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